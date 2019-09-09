Мэр Локоть не боится усиления "навальнистов" в Новосибирске

В Новосибирске на выборах мэра города сумел избраться на второй сорк коммунист Анатолий Локоть. Второе место досталось самовыдвиженцу Сергею Бойко. В отличие от самовыдвиженцев во многих других регионах, Бойко – не замаскировавшийся "единоросс", а руководитель регионального штаба Алексея Навального. Ему удалось набрать почти 20% голосов.

Неудивительно, что в ходе пресс-конференции после прошедшего переизбрания был и вопрос о том, как Локоть оценивает перспективы сторонников Бойко на других выборах, в частности, в Горсовет. Анатолий Локоть в ответ сказал лишь, что их позиции вряд ли усилятся.

В выборах мэра Новосибирска принимали участие сразу несколько либеральных кандидатов. Евгений Лебедев от ЛДПР набрал 9,35% голосов, а Наталья Пинус от "Российского общенародного Союза" 8,28%.