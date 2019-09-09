Нурмагомедов обошел Бузову и стал самым популярным российским блогером в Instagram

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье стал самым популярным блогером российского сегмента Instagram, обойдя прежнего лидера – Ольгу Бузову – на 100 тыс. подписчиков.

Таким образом, у Хабиба сейчас 16,4 млн. подписчиков, у Ольги – 16, 3 млн. подписчиков. Это весьма солидное число – уровень голливудских знаменитостей. Правда, у обоих присутствуют боты и "мертвые" аккаунты, так что реальных подписчиков у этих двоих меньше.

Как и Бузова, Нурмагомедов тоже использует аккаунт для продвижения тех или иных товаров. Он уже давно сотрудничает с одним из брендов спортивной одежды, а не так давно в его блоге появилась реклама магазина папах в Дубае. А вот иностранных подписчиков у Хабиба несравнимо больше, чем у Ольги, популярной только в России и на территории стран бывшего СССР.