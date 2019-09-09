01 Октября 2020
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Екатеринбург, Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ), новый год, гирлянды, лампочки (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году-2020

Мэр уральской столицы Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург-2020". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Данный документ открывает сезон новогоднего украшения фасадов и территорий предприятий города: все желающие могут попробовать свои силы в творческом состязании на лучшее праздничное оформление. Планируется, что конкурс позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления, создать праздничный облик, но и обеспечит праздничное настроение горожанам и гостям Екатеринбурга.

По словам организаторов, кроме почетного звания лучших все призеры получат приятные новогодние подарки. Подробная информация о правилах конкурса, а также рекомендации по новогоднему оформлению будут опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году-2020

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Теги: Новый год, оформление, конкурс, Екатеринбург



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