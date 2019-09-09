01 Октября 2020
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Политика За рубежом
киев (2011) | Фото: Накануне.ru

Крупное французское издание отнесло Киев к России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России.

Издание опубликовало на своем сайте видео с брифингом украинского президента Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян.

Место, где давал интервью Зеленский, обозначено как "Киев, Россия".

Напомним, в рамках состоявшегося обмена заключенными и удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" Украина передала России только 12 россиян. Остальные 23 человека являются гражданами Украины.

Фактически Киев большей частью обменял украинцев на украинцев, за что украинского президента Владимира Зеленского резко раскритиковали.

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Крупное французское издание отнесло Киев к России

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Теги: Le Figaro, Киев, Россия



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