100% протоколов: за Алексея Текслера проголосовало 69,3% избирателей

На четвертом месте с результатом 3,27% Сергей Смышляев ("Родина"). За Алексея Севастьянова проголосовали 3,23%.

Коммунист, депутат гордумы Константин Нациевский – 12,02%. За депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина проголосовало 8,84%.

Алексей Текслер после обработки 100% протоколов набирает 69,31% голосов избирателей на выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.





