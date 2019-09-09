В ГИБДД вновь предлагают изменить порядок получения прав на вождение

В ГИБДД вновь предлагают изменения в порядок получения прав на управление транспортными средствами. Удивительно, но доступ к самой популярной категории – B (легковые автомобили) – предлагается упростить. Так, в автоинспекции предлагают разрешить несовершеннолетним сдавать на права и садиться за руль с 17 лет (правда, рядом при этом должен быть более взрослый обладатель прав).

А вот к мотоциклам поправки в закон предлагают усложнить доступ. Так, минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет. Но и для этого сначала два года надо будет отказать на маломощном тяжелом мотоцикле с новой подкатегорией А2.

Возраст допуска с 18 до 21 года предлагается увеличить при получении прав на управление грузовиками и автобусами. Если стажа нет, то минимальный возраст при получения категории С (грузовики максимальной массой от 3,5 т) увеличивается с 18 до 21 года, а категории D (автобусы с 8 и более местами) — с 18 до 24 лет. Для всех этих категорий необходимо сначала будет получить права категории B и ездить не менее года, сообщает "Коммерсант".