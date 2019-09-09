01 Октября 2020
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Политика Челябинская область
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В райсовет Калининского района Челябинска прошли пять самовыдвиженцев и коммунист

По предварительным результатам 19 мандатов депутатов совета Калининского района Челябинска получают кандидаты от "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 11 депутатов "ЕР" переизбрались во второй созыв.

Сохранил место в райсовете и депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов (12 округ).

Также пять мандатов достались самовыдвиженцам. Так, в 7 округе, где в выборах не участвовал кандидат от "ЕР", победил Илья Пермяков.

В 10 округе победу одержал исполнительный директор ООО "ФлайФуд" Максим Лапин, его оппонент от "Единой России" Павел Федулов занял второе место.

В избирательном округе 18 мандат получает общественник Николай Ольховский. Кандидат от "ЕР" здесь занял только четвертое место.

В 22 округе больше всего голосов набрала экоактивист Алеся Субботина, на втором месте кандидат от "Яблока" Владимир Василевский. Замыкает тройку кандидат-единоросс Николай Янов.

Ведущий финансовый консультант ПАО "Совкомбанк" Оксана Андрианова победила в избирательном округе 25, опередив кандидата от "ЕР" на 64 голоса.

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В райсовет Калининского района Челябинска прошли пять самовыдвиженцев и коммунист

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Теги: выборы депутатов, райсовет, депутаты, ЕР, самовыдвиженцы,



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