В райсовет Калининского района Челябинска прошли пять самовыдвиженцев и коммунист

По предварительным результатам 19 мандатов депутатов совета Калининского района Челябинска получают кандидаты от "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 11 депутатов "ЕР" переизбрались во второй созыв.

Сохранил место в райсовете и депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов (12 округ).

Также пять мандатов достались самовыдвиженцам. Так, в 7 округе, где в выборах не участвовал кандидат от "ЕР", победил Илья Пермяков.

В 10 округе победу одержал исполнительный директор ООО "ФлайФуд" Максим Лапин, его оппонент от "Единой России" Павел Федулов занял второе место.

В избирательном округе 18 мандат получает общественник Николай Ольховский. Кандидат от "ЕР" здесь занял только четвертое место.

В 22 округе больше всего голосов набрала экоактивист Алеся Субботина, на втором месте кандидат от "Яблока" Владимир Василевский. Замыкает тройку кандидат-единоросс Николай Янов.

Ведущий финансовый консультант ПАО "Совкомбанк" Оксана Андрианова победила в избирательном округе 25, опередив кандидата от "ЕР" на 64 голоса.