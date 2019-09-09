В райсовет Калининского района Челябинска прошли пять самовыдвиженцев и коммунист
По предварительным результатам 19 мандатов депутатов совета Калининского района Челябинска получают кандидаты от "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.
Из них 11 депутатов "ЕР" переизбрались во второй созыв.
Сохранил место в райсовете и депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов (12 округ).
Также пять мандатов достались самовыдвиженцам. Так, в 7 округе, где в выборах не участвовал кандидат от "ЕР", победил Илья Пермяков.
В 10 округе победу одержал исполнительный директор ООО "ФлайФуд" Максим Лапин, его оппонент от "Единой России" Павел Федулов занял второе место.
В избирательном округе 18 мандат получает общественник Николай Ольховский. Кандидат от "ЕР" здесь занял только четвертое место.
В 22 округе больше всего голосов набрала экоактивист Алеся Субботина, на втором месте кандидат от "Яблока" Владимир Василевский. Замыкает тройку кандидат-единоросс Николай Янов.
Ведущий финансовый консультант ПАО "Совкомбанк" Оксана Андрианова победила в избирательном округе 25, опередив кандидата от "ЕР" на 64 голоса.