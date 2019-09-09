В Екатеринбурге завершена реставрация архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода

Компанией "Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара) завершены работы по реконструкции архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на Виз-бульваре в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 29 августа 2019 года Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Обновлённый центр готов для проведения мероприятий и приёма гостей. Комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и включён в список памятников культуры народов России.

Сообщается, что на момент начала работ разрушение зданий составляло свыше 80%. В ходе реставрации были полностью восстановлены четыре исторических здания ансамбля госпиталя, которые обрели свой первоначальный облик.

Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев рассказал, что основными задачами во время реконструкции для строителей было сохранение объекта культурного наследия, а также трансформация исторического комплекса под новые функции.

"В отреставрированном архитектурном ансамбле разместится культурно-выставочный комплекс "Синара-Центр". Благодаря оснащению зданий современными технологиями здесь можно проводить мероприятия разного формата: от камерных до масштабных. Центр станет площадкой для творческого развития и интеллектуального отдыха", - сказал он.

Общая площадь комплекса составляет около 6 тыс. кв. метров. В архитектурном ансамбле разместится галерея современного искусства с постоянной и временной экспозициями общей площадью около 1 тыс. 150 кв. м., трансформируемый зал на 400 посадочных мест для проведения концертов, конференций, презентаций, а также банкетных мероприятия на 200 человек. На крыше оборудована открытая терраса полу-ротондой с лобби-баром и архитектурными декорациями для проведения фотосессий.

Культурно-выставочный комплекс "Синара Центр" откроется 13 сентября, представляя на своей площадке спецпроекты V Уральской индустриальной биеннале современного искусства.