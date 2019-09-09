В Югре из 29 мандатов местных депутатов 25 получили "единороссы"

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В Югре из 29 мандатов местных депутатов 25 получили "единороссы"

Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев в прямом эфире подвел итоги единого дня голосования, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

На довыборах в думу ХМАО поучаствовали 26,71% избирателей, с результатом в 47,71% победил председатель профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрей Ковальский.

"По выборам местной власти, в частности, по главам, было пять кампаний. Четыре кандидата шли от "Единой России", пятый был самовыдвиженцем", - отметил Корнеев.

Он озвучил итоги выборов глав различных поселений Югры. В частности, в Коммунисическом, где разразился скандал из-за незаконной агитации, с результатом в 50,29% победила "единоросс" Людмила Вилочева.

"На выборах муниципальных депутатов из 29 мандатов один отдан КПРФ, это в Мегионе, три – в Пыть-Яхе и Коммунистическом – ЛДПР, 25 – "Единой России". Самая высокая явка – в сельском поселении Болчары (60,73 %), и в Коммунистическом (64, 2 %), самая низкая – Белый Яр (20,8 %). Средняя явка по выборам местной власти – 37,05 %", - сказал Корнеев.

Всего в Единый день голосования во все избиркомы поступило 15 жалоб и заявлений, из них 13 – в участковые, две – в территориальные комиссии.

"В этом году их содержание не вызывает сомнений в легитимности голосований. По Коммунистическому: установлено, что неизвестные с сотовых номеров агитировали, предположительно, за кандидата Вилочеву в группах в Viber и по телефону. Правоохранители проводят проверку. Часто телефонный и смс-опросы в день выборов часто применяют как незаконную агитацию", - сказал Корнеев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре из 29 мандатов местных депутатов 25 получили "единороссы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Денис Корнеев, избирательная комиссия ХМАО, выборы, итоги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети