В Югре из 29 мандатов местных депутатов 25 получили "единороссы"

Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев в прямом эфире подвел итоги единого дня голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

На довыборах в думу ХМАО поучаствовали 26,71% избирателей, с результатом в 47,71% победил председатель профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрей Ковальский.

"По выборам местной власти, в частности, по главам, было пять кампаний. Четыре кандидата шли от "Единой России", пятый был самовыдвиженцем", - отметил Корнеев.

Он озвучил итоги выборов глав различных поселений Югры. В частности, в Коммунисическом, где разразился скандал из-за незаконной агитации, с результатом в 50,29% победила "единоросс" Людмила Вилочева.

"На выборах муниципальных депутатов из 29 мандатов один отдан КПРФ, это в Мегионе, три – в Пыть-Яхе и Коммунистическом – ЛДПР, 25 – "Единой России". Самая высокая явка – в сельском поселении Болчары (60,73 %), и в Коммунистическом (64, 2 %), самая низкая – Белый Яр (20,8 %). Средняя явка по выборам местной власти – 37,05 %", - сказал Корнеев.

Всего в Единый день голосования во все избиркомы поступило 15 жалоб и заявлений, из них 13 – в участковые, две – в территориальные комиссии.

"В этом году их содержание не вызывает сомнений в легитимности голосований. По Коммунистическому: установлено, что неизвестные с сотовых номеров агитировали, предположительно, за кандидата Вилочеву в группах в Viber и по телефону. Правоохранители проводят проверку. Часто телефонный и смс-опросы в день выборов часто применяют как незаконную агитацию", - сказал Корнеев.