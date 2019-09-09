Крупнейший онкоцентр России может остаться без врачей

Из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Блохина увольняются врачи. Об этом журналистам рассказал замдиректора медучреждения Максим Рыков.

Уход врачей одного из крупнейших окноцентров в России и Европе связан, по словам Рыкова, с конфликтом коллектива с главой НИИ Светланой Варфоломеевой, которая стала директором в июне 2019 г.

"Новое руководство предложило многим не согласным с ее политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены. Предлагали сотрудничество, в том плане, что поощрялось доносительство на высказывание коллег, которые не согласны с политикой нового руководства. Врачей загружали непонятными совещаниями, обсуждениями, ведением новых бумаг. На лечебную работу у них оставалось все меньше времени", — приводит РЕН ТВ слова Рыкова.

Некоторые врачи уже ушли, а родители пациентов отказываются от лечения в нервозной обстановке. По словам Рыкова, врачи уже обратились к руководству страны с требованием отставки директора института.

Как сообщало Накануне.RU, ранее случаи массового увольнения врачей были зафиксированы в Свердловской, Владимирской областях и в Пермском крае. Причиной становились низкие зарплаты и переработки, связанные с дефицитом кадров.