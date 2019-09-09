На окраине Владивостока из-за ливней обрушился мост
Мост, соединяющий пригородный поселок Щитовая с городом, рухнул во Владивостоке.
Часть поселка оказалась отрезана от мира, передает Regnum.
Очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло, скорее всего, из-за мощных потоков воды. Напомним, в последние несколько дней Владивосток заливали сильнейшие ливни.
Как сообщалось, Приморье в преддверии Восточного экономического форма ждет новый тропический циклон с проливными дождями. Мощный тайфун "Линлин" шел с Филиппин.
Синоптиков прогнозировали 7−9 сентября на большей части края сильные и очень сильные дожди, количество выпавших осадков от 70−120 мм (до 80–100 % нормы за месяц).
Отмечалось, что дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек до двух метров.