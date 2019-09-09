01 Октября 2020
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Проект синагоги Хабад Любавич Пермь (2019) | Фото: Администрация Перми

Мэрия Перми выделила участок под строительство еврейского центра

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — "объекты благотворительного назначения религиозных организаций" в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), передает корреспондент Накануне.RU.

Документ был подписан 6 сентября 2019 г. В настоящий момент он опубликован на сайте городской администрации. На участке, о котором идет речь, будет построен Еврейский благотворительный общественный центр.

Напомним, 28 августа комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.

Добавим, что противники строительства еврейского центра планируют провести митинг и демонстрацию. Заявленное число участников - 500 человек. Акция пока не согласована.

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Мэрия Перми выделила участок под строительство еврейского центра

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Теги: хабад любавич, еврейский центр



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