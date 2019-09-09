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полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Назначен новый руководитель свердловского ГУ МВД

Назначен новый руководитель ГУ МВД России по Свердловской области. Как стало известно Накануне.RU, должность занял генерал-майор полиции Александр Мешков.

Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. За свою карьеру занимал руководящие посты в органах Тверской и Смоленской областей, а с 2017 года работал начальником управления МВД России по Астраханской области.

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков(2019)|Фото: Управление МВД России по Астраханской области

Награжден медалями "За отличие в службе" I, II и III степеней, "За доблесть в службе", "За отличие в охране общественного порядка". Звание генерал-майора полиции ему присвоено в 2018 году. Александр Мешков женат, имеет двух дочерей.

Напомним, прежний руководитель свердловского Главка Михаил Бородин покинул свой пост около года назад. Его перевели на аналогичную должность в Воронежскую область.

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Назначен новый руководитель свердловского ГУ МВД

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Теги: Мешков, назначение, МВД



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