Назначен новый руководитель свердловского ГУ МВД

Назначен новый руководитель ГУ МВД России по Свердловской области. Как стало известно Накануне.RU, должность занял генерал-майор полиции Александр Мешков.

Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. За свою карьеру занимал руководящие посты в органах Тверской и Смоленской областей, а с 2017 года работал начальником управления МВД России по Астраханской области.

Награжден медалями "За отличие в службе" I, II и III степеней, "За доблесть в службе", "За отличие в охране общественного порядка". Звание генерал-майора полиции ему присвоено в 2018 году. Александр Мешков женат, имеет двух дочерей.

Напомним, прежний руководитель свердловского Главка Михаил Бородин покинул свой пост около года назад. Его перевели на аналогичную должность в Воронежскую область.