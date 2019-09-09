01 Октября 2020
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витрина магазин алкоголь (2017) | Фото: 66.мвд.рф

При покупке алкоголя россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо паспорта

В рамках перехода на электронные паспорта правительство планирует запустить несколько экспериментов по применению мобильного приложения (оно будет частью электронного паспорта наравне с картой с чипом).

"Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность. В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен. Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость", - цитируют "Известия" вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, приложение будет доступно для iOS, Android, сделают его и под российскую операционную платформу "Аврора". "После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды. Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных)", - заявил чиновник.

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При покупке алкоголя россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо паспорта

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Теги: электронный паспорт, мобильное приложение, покупка алкоголя



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