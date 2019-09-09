Во Владивосток прибыл самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в российские порты

Во Владивостоке пришвартовался самый большой круизный лайнер из всех, что когда-либо заходили в российские порты.

На борту Spectrum of the Seas около пяти тысяч пассажиров из разных стран, в основном выходцы из США и Китая. Лайнер отплыл из Шанхая 6 сентября, а путешествие к берегам Японии завершится 14 сентября.

Как отметил представитель морского порта Владивостока, им удалось принять столь впечатляющее масштабами судно благодаря проведенным недавно работам по углублению дна. Водоизмещение Spectrum of the Seas составляет почти 170 тысяч тонн, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно во Владивостоке объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней.