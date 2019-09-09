01 Октября 2020
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Круизный лайнер Spectrum of the Seas (2019) | Фото: Cruisegid.ru

Во Владивосток прибыл самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в российские порты

Во Владивостоке пришвартовался самый большой круизный лайнер из всех, что когда-либо заходили в российские порты.

На борту Spectrum of the Seas около пяти тысяч пассажиров из разных стран, в основном выходцы из США и Китая. Лайнер отплыл из Шанхая 6 сентября, а путешествие к берегам Японии завершится 14 сентября.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas(2019)|Фото: Cruisegid.ru

Как отметил представитель морского порта Владивостока, им удалось принять столь впечатляющее масштабами судно благодаря проведенным недавно работам по углублению дна. Водоизмещение Spectrum of the Seas составляет почти 170 тысяч тонн, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно во Владивостоке объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней.

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Во Владивосток прибыл самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в российские порты

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Теги: Владивосток, лайнер, круиз, порт



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