01 Октября 2020
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Общество В России За рубежом
(2011) | Фото: latimesblogs.latimes.com

Facebook отказалась платить штраф в 3 тысячи рублей, назначенный Роскомнадзором

Компания Facebook отказалась платить штраф в 3 тыс. руб., который выписал ей Роскомнадзор за отказ представить информацию о локализации данных российских пользователей. Теперь, как пишет "Коммерсант", взысканием денег должны заняться судебные приставы, но едва ли им удастся что-то сделать – у FB нет офиса в России, чтобы добиться выплаты придется заводить дело в Калифорнии (США).

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что социальная сеть откажется хранить данные пользователей в государствах, нарушающих права человека, и готова к блокировке в этих странах.

Аудитория Facebook в России в июне, по данным Mediascope, составила 41,8 млн человек — столько россиян в возрасте 12–64 лет заходят в соцсеть со стационарных компьютеров и смартфонов хотя бы раз в месяц.

 

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Facebook отказалась платить штраф в 3 тысячи рублей, назначенный Роскомнадзором

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Теги: facebook, роскомнадзор, штраф



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