На родительские пособия в 2020 году выделят втрое больше денег

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7% и составят в среднем 12 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие расчеты Министерства труда РФ.

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

Предполагается, что в 2021 году выплаты вырастут до 12,3 тысячи рублей, а в 2022-м - до 12,6 тысячи.

Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза.

Напомним, с января пособия будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

В мае сообщалось, что заявление на оформление пособия на первого и второго ребёнка россияне теперь могут подать в любом городе.

Нововведения подразумевают, в частности, дополнение ряда пунктов словами "(пребывания) или фактического проживания" после слов "по месту жительства" и "об изменении места жительства".

Отметим, раньше пособие можно было получить только по месту "прописки".