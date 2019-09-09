Кредиторы Антипинского НПЗ недовольны конкурсным управляющим

Кредиторы Антипинского НПЗ собираются оспорить назначение временного управляющего завода из СРО "Северная столица". Кандидатура была предложена структурой Сбербанка, который является совладельцем завода.

В Абсолют-банке, что собираются оспаривать как введение процедуры наблюдения, так и кандидатуру конкурсного управляющего пишет "Коммерсант". В железнодорожном операторе "Трансойл", который требует с АНПЗ более 3 млрд руб., отметили, что ООО СБК ( принадлежит Сбербанку) может требовать банкротства с целью ухода от долгов перед другими кредиторами.

Как сообщало Накануне.RU, решение о введении наблюдения вынесено 3 сентября. Активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR. К заводу подали иски предприятия группы "Новый поток", в которую входил АНПЗ.