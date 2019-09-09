Санкции начали делать "Суперджет" неконкурентоспособным – вице-премьер Юрий Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов обвинил санкции в отношении России в падении конкурентоспособности самолета SSJ-100. Иностранные поставщики отказались размещать в России производство.

"Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать сборку агрегатную на территории России, как произошло с двигателем SaM-146. Они практически отказались "горячую" часть делать в России. Сегодня мы решили вопрос только о ремонте по полному циклу в России, что, собственно, продвинуло нас вперед. Но все эти обстоятельства стали делать этот самолет неконкурентоспособным с точки зрения цены", - рассказал Борисов в интервью "Вестям".

Он также отметил, что необходимо произвести серьезную работу по импортозамещению, чтобы удержать воздушное судно на рынке. К тому же, по его словам, "не секрет, что мы отстаем и не имеем развитой инфраструктуры в плане послепродажного и сервисного обслуживания".

На прошлой неделе стало известно о выделении правительством 4 млрд руб. из резервного фонда для создания оборотного склада запчастей для самолетов SSJ-100. "Суперджет" в российских авиакомпаниях продолжает оставаться одним из самых малолетающих самолетов – он проводит слишком много времени на земле в ожидании запчастей или на ремонте.