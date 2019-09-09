Мэр Тулуна, не оповестивший горожан о наводнении, лидирует на выборах главы города

Жители иркутского города Тулуна, наиболее сильно пострадавшего от наводнения летом, удивительным образом проголосовали на выборах 8 сентября.

По данным избиркома, действующий глава Юрия Карих, который пошел на выборы как самовыдвиженец, получил 43,61% голосов избирателей. Его ближайший конкурент - представитель КПРФ Александр Кутков - 24,84%.

При этом Карих, как подтвердила прокуратура, не сделал ничего для того, чтобы предупредить горожан о бедствии, отмечает Regnum.

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. 1 июля у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне образовался затор из снесенных потоком воды домов.

В октябре 2010 года Карих был избран мэром Тулуна от "Единой России", но в начале 2014 года его полномочия были прекращены из-за уголовного дела по факту мошенничества. Однако мэр не понес наказания. Назначенный ему штраф в размере 50 тысяч рублей не был выплачен в силу истечения срока давности уголовного преследования.

В июне 2014-го Карих вновь выдвинулся на выборы мэра от "Единой России" и победил, хотя движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о нарушениях в день голосования. После этого в Тулуне прошел митинг несогласия с результатами выборов. Ближайший конкурент Кариха – на тот момент вице-мэр, кандидат от "Справедливой России" Александр Кутковой оспорил итоги голосования в суде. В итоге облсуд признал результаты выборов законными, пишет ИрСити.