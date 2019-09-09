На выборах главы югорского поселка, куда выдвинулся бывший депутат думы Югорска, лидирует "единоросс"
Стал известен предварительный расклад голосов на выборах главы поселка Коммунистический, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, за кресло главы боролись экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, который шел на выборы самовыдвиженецем, такой же статус имела в гонке Наталия Мартынова. Ещё двое участников гонки – "единоросс" Людмила Вилочева и либерал-демократ Валентина Шурко.
По предварительным данным, лидером гонки является Вилочева – за нее проголосовал 431 избиратель, об этом говорится в опубликованном Пантиным протоколе. Сам он расположился на втором месте с результатом в 253 голоса, "бронза" – у Мартыновой (136 голосов). Замыкает список Шурко (8 голосов).