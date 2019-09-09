На выборах главы югорского поселка, куда выдвинулся бывший депутат думы Югорска, лидирует "единоросс"

Стал известен предварительный расклад голосов на выборах главы поселка Коммунистический, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, за кресло главы боролись экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, который шел на выборы самовыдвиженецем, такой же статус имела в гонке Наталия Мартынова. Ещё двое участников гонки – "единоросс" Людмила Вилочева и либерал-демократ Валентина Шурко.

По предварительным данным, лидером гонки является Вилочева – за нее проголосовал 431 избиратель, об этом говорится в опубликованном Пантиным протоколе. Сам он расположился на втором месте с результатом в 253 голоса, "бронза" – у Мартыновой (136 голосов). Замыкает список Шурко (8 голосов).