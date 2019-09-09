01 Октября 2020
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выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото:

На довыборах в думу Тобольска победу одержала "Единая Россия"

Победу на выборах депутата Тобольской гордумы по избирательному округу №20, по предварительным данным, одержала кандидат от "Единой России" заместитель директора школы №9 Татьяна Орлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Своих конкурентов она обошла с большим отрывом, набрав 398 голосов.

У кандидата КПРФ Светланы Левриковой - 186 голосов. Либерал-демократ Владислав Быков набрал 62 голоса.

Напомним, что избирательные участки закрылись в 20 часов, общая явка составила 19,4%.

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На довыборах в думу Тобольска победу одержала "Единая Россия"

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Теги: Татьяна Орлова, дума тобольска, выборы



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