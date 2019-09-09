На довыборах в думу Тобольска победу одержала "Единая Россия"
Победу на выборах депутата Тобольской гордумы по избирательному округу №20, по предварительным данным, одержала кандидат от "Единой России" заместитель директора школы №9 Татьяна Орлова, передает корреспондент Накануне.RU.
Своих конкурентов она обошла с большим отрывом, набрав 398 голосов.
У кандидата КПРФ Светланы Левриковой - 186 голосов. Либерал-демократ Владислав Быков набрал 62 голоса.
Напомним, что избирательные участки закрылись в 20 часов, общая явка составила 19,4%.