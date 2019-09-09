01 Октября 2020
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Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, US Open-2019 (2019) | Фото: instagram.com/medwed33

Медведев - о поражении в пятисетовом поединке Надалю: Сделал всё, что мог

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в решающем поединке за титул чемпиона Открытого чемпионата США - 2019 (US Open - 2019).

Как сообщало Накануне.RU, финальная встреча продолжалась 4 часа 49 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу 33-летнего испанца.

После игры 23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, признался, что сделал в матче всё, что мог.

"Я определённо запомню этот вечер, - признался Медведев. - Я уверен, что Надаль, завоевавший 19 титулов на турнирах "Большого шлема", помнит свой первый финал, хотя ему удалось выиграть, а я проиграл. Это была удивительная встреча. Потрясающая история".

Отметим, что после матча вторая ракетка мира Надаль не смог сдержать эмоций и расплакался.

"Я был в одном сете от титула. При счёте 4:5 у меня были брейк-пойнты. Я всё это буду помнить", - цитирует Медведева портал сhampionat.com.

Теннисист также отметил, что расстроен результатом, но доволен тем, как играл на протяжении лета и весь турнир Открытого чемпионата США.

Кажется, Даниил даже смог расположить к себе американских зрителей, которые были настроены против него весь турнир.

Добавим, что по итогам турнира Медведев стал четвёртой ракеткой мира в рейтинге ATP. Надаль с 19 выигрышами "Большого шлема" теперь всего на один титул уступает рекордсмену по этому показателю - Роджеру Федереру из Швейцарии.

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Медведев - о поражении в пятисетовом поединке Надалю: Сделал всё, что мог

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Теги: Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, US Open, финал, титул



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