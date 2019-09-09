Тимати и Гуф поставили рекорд по дизлайкам на YouTube с песней про Москву

Новый клип на песню "Москва" в исполнении рэперов Тимати и Гуфа на YouTube, кажется, поставил рекорд по дизлайкам. Всего за два дня клип набрал более 700 тыс. дизлайков при 55 тыс. лайков. Всего его посмотрели 2,5 млн раз, видео занимает пятое место в трендах. Другими словами, его активно смотрят и критикуют. Это, впрочем, заметно и в комментариях, где нет ни одного положительного отзыва.

В тексте песни рэперы расхваливают Москву, которая заметно похорошела, прямым текстом хвалят мэра столицы в критикуют тех, кто ходит на митинги. При этом Гуф на своей странице в Instagram написал, что денег они с Тимати за это творчество не получили, мол, просто хотели поздравить город с днем рождения такими вот рифмами и словами. "Казалось дно уже пробито... но нет", - это, пожалуй, самый мягкий комментарий, который можно прочитать в адрес артистов.