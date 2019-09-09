Ночью в Екатеринбурге горели автомобили: владелец одной из машин отказался обращаться в полицию

Минувшей ночью в Екатеринбурге горели автомобили.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о возгорании Suzuki во дворе дома на улице Боровой поступил в дежурную часть около 3 часов. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №3. Кроме иномарки, от огня пострадали еще три автомобиля. Причина инцидента сейчас устанавливается.

Кроме этого, на улице Ильича в четвертом часу сгорел ВАЗ-2104. Как уточнили в полиции, владелец отказался обращаться в органы внутренних дел по причине самовозгорания транспортного средства.