КПРФ заявила о фальсификации и краже голосов на выборах в Ноябрьске и Салехарде

В КПРФ заявили о фальсификации на избирательных участках в Ноябрьске и краже голосов в Салехарде. Об этом сообщила лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, в Ноябрьске "подрисовывали галочки за нужных кандидатов", а в Салехарде на трех избирательных участках якобы были украдены от 80 до 90 голосов кандидатов.

Подробности сообщил кандидат Александр Ламдо, избиравшийся по второму избирательному округу.

"Я лично присутствовал при подсчете голосов кандидатов городской думы в избирательном участке номер 1010, школа №3. При подсчете голосов я записывал голоса за себя, когда велся подсчет голосов избирателей, я лично стоял рядом с двумя членами комиссии, один из которых является председателем УИК, и записывал результаты голосования за себя. При подсчете голосов за себя я насчитал 278 голосов. После подсчета голосов членами УИК 1010, они отказались сообщать мне результаты, а на увеличенной форме протокола запись не была сделана. После того, как были опечатаны пачки с бюллетенями стали заполнять увеличенную форму протокола, и голосов оказалось на 80 меньше, чем я насчитал", - заявил Ламдо.

Он утверждает, что занимал лидирующее место и что у него украли 80 голосов. По словам Ламдо, председатель УИК принимать жалобу на повторный пересчет отказалась, жалоба подана в ТИК Салехарда и в окружную прокуратуру.

Окружной избирком не стал комментировать эти обвинения, поскольку жалоба направлена не в адрес региональной комиссии, получить комментарий ТИК на момент публикации не удалось.