Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира после финала US Open

23-летний россиянин Даниил Медведев, впервые в карьере дошедший до финала US Open, поднялся на четвертое место в рейтинге ATP.

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Теннисист, уступивший в финале престижного турнира серии Большого шлема испанцу Рафаэлю Надалю (счет 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4), никогда еще не поднимался в рейтинге лучших ракеток мира так высоко. На первой строчке рейтинга по-прежнему серб Новак Джокович. Замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер. В топ-10 входит ещё один российский спортсмен — Карен Хачанов занимает девятое место.