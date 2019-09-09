Ремонтируемый участок улицы Героев Хасана в Перми удалось разгрузить от пробок

После многочисленных жалоб на пробки на улице Героев Хасана, сотрудники департамента дорог и транспорта и управления внешнего благоустройства администрации Перми нашли возможность разгрузить ремонтируемый участок. Например, изменен один из автобусных маршрутов, чтобы транспорт не застревал в пробке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал "развязать" ситуацию с пробками на улице Героев Хасана в кратчайшие сроки. В своем Instagram он написал, что утром 5 сентября получил много сообщений о пробках на улице Героев Хасана. "Возмущение людей понятно и абсолютно оправданно. Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ "Пермблагоустройства" не выдерживает никакой критики, при том, что у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например, улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как разгильдяйством и пофигизмом старт работ на Героев Хасана и не назовешь", - написал мэр и добавил, что объявил выговор директору МКУ "Пермблагоустройство" Евгению Масалеву "за отвратительную подготовку к началу реконструкции".

Чтобы исправить ситуацию, организован мониторинг с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. Перенастроены светофоры, что позволило увеличить пропускную способность на 30%. В "часы пик" дежурят наряды ГИБДД. Запрещены левые повороты с Бродовского тракта и улицы Васильева на улицу Героев Хасана. На перекрёстке Героев Хасана и Васильева для выезда из города организовано две полосы движения.

Изменились маршруты общественного транспорта. Чтобы автобусы маршрута № 19 не стояли в пробке на Героев Хасана, он разделен на две части: от остановки "Липовая гора" до остановки "Велта" и от остановки "Велта" до остановки "Ипподром". Пассажиры, доехавшие до остановки "Велта", могут бесплатно пересесть в районе ТЦ "Евразия" с одного автобуса маршрута №19 на другой автобус этого же маршрута и продолжить поездку.

Напомним, реконструкция улицы Героев Хасана началась в ночь на 5 сентября. Выполняется завоз материалов для переустройства сетей ливневой канализации, наружной канализации и наружного водопровода. 7 сентября подрядчик приступил к ремонту ливневой канализации. Идет фрезерование асфальтобетонного покрытия и разборка дорожной одежды. Ремонт разделен на несколько этапов, и полностью завершатся в 2021 году. Осенью прошлого года сдали после ремонта перекресток Героев Хасана с Транссибирской магистралью. Это позволило без остановки движения автомобилей и поездов по Транссибу ликвидировать "узкое горлышко", а на его месте провести расширение дороги до шести полос движения.