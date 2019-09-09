Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за последнее время

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми "эмоциональными и реально конкурентными" за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте.

"В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные", - заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.

Напомним, в Москве выборы в гордуму прошли на фоне полутора месяцев массовых протестов из-за недопуска около двух десятков независимых кандидатов.

Выборы в Мосгордуму состоялись в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в столичный парламент также проходят "эсеры" и "Яблоко".

Как сообщалось, явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составляет около 21,51%. Таковы результаты после обработки 66,57% протоколов.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что голосование в Москве прошло спокойно, без нарушений, жалоб по подведению итогов не поступало.