На довыборах депутата заксобрания Свердловской области победил Владимир Смирнов

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 победил депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Смирнов. Как передает корреспондент Накануне.RU, таковы предварительные итоги, опубликованные на официальном сайте областного избиркома.

Согласно этим данным, Смирнов набрал 8 тыс. 515 голосов избирателей. Второе место у Андрея Пиняжина - за него проголосовали 3 тыс. 454 человека. На третьем Дмитрий Головин, набравший 2 тыс. 505 голосов.

Как сообщало Накануне.RU, на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу убедительную победу одержал бывший биатлонист Антон Шипулин.