Областные думы регионов "тюменской матрешки" пополнились "единороссами"

На довыборах в думы Тюменской области и Югры, а также в заксобрание Ямала победили представители "Единой России". Все они набрали около половины голосов избирателей, пришедших на участки, передает корреспондент Накануне.RU.

На довыборах в заксобрание ЯНАО за заведующего перинатальным центром СОКБ Алексея Денисова проголосовало 49,3% избирателей. Кандидат от КПРФ Людмила Журавлева оказалась на втором месте с 16,37% голосов. 10%-ный барьер удалось также преодолеть Елене Смирных (ЛДПР), за которую отдали голоса 14,77% избирателей. Отметим, что явка в ЯНАО на довыборы в парламент была самой высокой - 41,83%.

В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе на участки пришли 26,71% избирателей. Мандат депутата взял председатель профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрей Ковальский, за него отдано 47,71% голосов. В Югре второе место тоже у коммуниста - помощника депутата Госдумы Жалауддина Абдуразакова (18,06%). Разрыв между кандидатами от ЛДПР и КПРФ Максимом Егоровым и Инной Абдурахмановой сотые доли процента: они получили 13,98% и 13,95% соответственно.

Новым депутатом Тюменской областной думы стал гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу. Его результат - 45,06% голосов. Ближе всех к победителю подобрался лидер местных "диванных войск", идущий от КПРФ, Анатолий Княжев, он набрал 26,69% голосов. ЛДПР и "Справедливая Россия" делят "бронзу": за Мурата Тулебаева отдали голоса 12,73% избирателей, за Максима Карпикова - 12,67%. На довыборах в облдуму явка к концу голосования осталась наименьшей среди трех регионов, на участки пришло 12,24% избирателей.