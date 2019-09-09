Шипулин уверенно победил на довыборах депутата Госдумы: данные избиркома

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала данные о предварительных итогах выборов 8 сентября. Как передает корреспондент Накануне.RU, на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу убедительную победу одержал бывший биатлонист Антон Шипулин.

По данным, опубликованным на официальном сайте избиркома, Шипулин набрал 45 тыс. 972 голоса избирателей. На втором месте фельдшер Алексей Коровкин, он получил 26 тыс. 577 голосов. На третьем - депутат качканарской думы Габбас Даутов, у него 15 тыс. 274 голоса.

Напомним, руководитель свердловских "единороссов" Виктор Шептий уже отчитался о победе Шипулина перед председателем партии Дмитрием Медведевым.