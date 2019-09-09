01 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Сергей Обертас (2019) | Фото:Накануне.RU

Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области с результатом 69,3%

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер, набрав 69,33% голосов избирателей. Такие данные сообщил председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас после обработки 99,83% протоколов, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе место занял коммунист, депутат гордумы Константин Нациевский. У него 12,01%. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин набрал 8,83%. 

На четвертом месте с результатом 3,26% Сергей Смышляев ("Родина"). За Алексея Севастьянова проголосовали 3,22%.

Как сообщил Обертас, ожидается ввод данных по 4 УИК. 

Явка на выборах составила 45,15  избирателей.

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Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области с результатом 69,3%

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Теги: алексей текслер, выборы, губернатор челябинской области



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