В Зауралье посчитали 99,9% протоколов: Вадим Шумков набрал 80,86% голосов избирателей

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах губернатора Курганской области.

После обработки 99,9% протоколов несомненным лидером стал действующий врио губернатора Вадим Шумков с результатом 80,86% голосов, сообщили Накануне.RU в ЦИК РФ. За него проголосовали 239 тыс. 890 человек.

На втором месте - представитель КПРФ Яков Сидоров, за него отдали свои голоса 28 тыс. 785 человек или 9,70%. Третье место - у кандидата от "Справедливой России" Татьяны Майбороды, ее результат 4,70% или 13 тыс. 951 голос.

На последнем месте - кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин. За него проголосовали 9 тыс. 882 человека или 3,33%.

Напомним, 8 сентября в Курганской области проходили выборы губернатора региона.