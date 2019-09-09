01 Октября 2020
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Либерально-демократическая партия России, ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

В ЛДПР прокомментировали заявления ФБК об успехе партии благодаря "умному голосованию"

Высказывания одного из руководителей общественной организации "Фонд борьбы с коррупцией" Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где победу одержала партия ЛДПР, обусловлен "умным голосованием", являются попыткой приписать себе чужие достижения.

Об этом сообщил глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев. "Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним - поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны", - отметил Лебедев.

По его словам, год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. "По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, - [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР - говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо", - отметил вице-спикер, сообщает ТАСС.  

Тем временем, согласно предварительным данным избиркома Хабаровского края, в поддержку ЛДПР высказались 56,25%. Таковы данные после обработки 95% протоколов.  Следом идет КПРФ - почти 17%. Замыкает тройку "Единая Россия", которая набирает лишь 12,76%. У остальных партий менее 5%.

Большинство мандатов представители ЛДПР получают также и в 24 одномандатных округах.

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В ЛДПР прокомментировали заявления ФБК об успехе партии благодаря "умному голосованию"

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Теги: ЛДПР, выборы



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