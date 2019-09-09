В Екатеринбурге открылся ЧМ по боксу

Церемония открытия чемпионата мира по боксу прошла в "Екатеринбург-Экспо".

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, в турнире участвуют представители 77 стран. Перед началом церемонии боксёры и представители сборных команд Бразилии, Польши, Украины, Казахстана, Шотландии и Кубы поделились своими впечатлениями от столицы Урала. По словам спортсменов, они восхищены мегаполисом, его благоустройством.

Старт международному турниру дал исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса Мохамед Мустасан. Открытие чемпионата мира сопровождалось торжественным выносом 77 флагов государств-участников соревнований, а завершилось праздничным концертом поп-исполнителей.

В новейшей истории Россия никогда не принимала боксёрские соревнования такого уровня. В последний раз чемпионат мира по боксу проходил в Москве в 1989 году. Тогда советская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды.

Чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября. Отборочные бои, полуфиналы и финал пройдут на площадках "Екатеринбург-Экспо".