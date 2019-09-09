Мосгоризбирком: явка на выборах в Мосгордуму достигла 21,51%

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составляет около 21,51%.

Таковы результаты после обработки 66,57% протоколов.

"Где-то введено протоколов в избирательных округах больше - там используются КОИБы, где-то меньше, где они не используются", - сказал ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отметив при этом, что голосование в Москве прошло спокойно, без нарушений, жалоб по подведению итогов не поступало.

Горбунов отметил, что явка около 22% фиксируется на каждых выборах в Московскую городскую думу, сообщает ТАСС.

В Москве выборы в гордуму прошли на фоне полутора месяцев массовых протестов из-за недопуска около двух десятков независимых кандидатов. Телеграм-канал "Незыгарь" комментирует, что мобилизации в формате "умного голосования", предложенного Алексеем Навальным, не случилось.

Выборы в Мосгордуму состоялись в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Как сообщалось ранее, на выборах депутатов в Мосгордуму восемь кандидатов от партии КПРФ лидируют в своих округах.