Выборы в Мосгордуму: в лидерах восемь представителей от КПРФ

На выборах депутатов в Мосгордуму восемь кандидатов от партии КПРФ лидируют в своих округах.

Речь идет о Николае Губенко (округ № 37), Николае Зубрилине (округ № 11), Евгении Ступине (округ № 20), Екатерине Енгалычевой (округ № 42), Сергее Савостьянове (округ № 15), Сергее Курганском (округ № 36), Леониде Зюганове (округ № 21) и Елене Янчук округ (№ 18).

В своих округах также лидируют три кандидата от партии "Яблоко": Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В нынешнем составе Мосгордумы депутатов от "Яблока" нет, сообщает РБК.

Тем временем, Единый день голосования закончился в России, 8 сентября прошли выборные кампании разного уровня - от избрания губернаторов в 16 субъектах до депутатов законодательных органов и дополнительных выборов депутатов Государственной думы (в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае).

В Москве выборы в гордуму прошли на фоне полутора месяцев массовых протестов из-за недопуска около двух десятков независимых кандидатов. Телеграм-канал "Незыгарь" комментирует, что мобилизации в формате "умного голосования", предложенного Алексеем Навальным, не случилось.