01 Октября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Турчак: "Единая Россия" "жахнула всех"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

По его словам, "Единая Россия" жахнула на этих выборах всех". "Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались", — считает секретарь.

Как сказал Турчак, во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, "Единая Россия" получила большинство, причем в основном за счет партийных списков.

В Хабаровском крае "ЕР" проиграла не только по спискам, но и все одномандатные округа. Из 24 округов 21 выиграла ЛДПР, 2 — КПРФ и один самовыдвиженец, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, главной сенсацией Дальнего Востока стали итоги выборов в думу Хабаровского края. В регионе упрочила свои позиции ЛДПР, представителей которой поддержали почти 60% избирателей. А для "ЕР" результат нельзя считать удовлетворительным. "Это уже не партия власти с 11 процентами", - сообщил политолог Максим Жаров. Оборотной стороной этого успеха партии ЛДПР может стать то, что теперь её с Жириновским будут обвинять во всех смертных грехах.

Важно, что активное протестное голосование сохранилось в Хабаровском крае с прошлого года. Можно сказать, что успех ЛДПР это фактически антирейтинг "Единой России". Эти проблемы федеральный центр должен осознать, добавил эксперт.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что удовлетворен результатом выборов, прошедших в Хабаровском крае.

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Турчак: "Единая Россия" "жахнула всех"

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Теги: выборы, губернаторы, Единая Россия



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