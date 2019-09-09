01 Октября 2020
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Действующие губернаторы показали лидерство во всех регионах

На выборах губернаторов, которые проходили в 16 регионах, лидируют действующие врио глав регионов.

Согласно данным Центризбиркома, каждый из них, согласно предварительным данным, набирает более 50% голосов, а значит, вторые туры вряд ли будут.

На Алтае, где обработано 63,71% протоколов, Олег Хорохордин набирает 60,5%.

Башкортостан успел обработать 19,45% протоколов. Там в лидерах Радий Хабиров (81,64%).

Бату Хасиков набирает 88,79% в Калмыкии, где обработано 28,75% протоколов.

Забайкальский край (96,55% протоколов) - Александр Осипов (89,63%).

На Ставрополье в лидерах Владимир Владимиров, набирающий 81,11% после обработки 38,47% протоколов.

В Астраханской области обработано 41,65% протоколов, Игорь Бабушкин набирает 74,73% голосов.

Волгоградская область (29,57% протоколов) — Андрей Бочаров (75,47%).

Олег Кувшинников в Вологодской области набирает 66,5% после обработки 41,07% протоколов.

В Курганской области успели обработать 78,22% протоколов. Там вырывается вперед Вадим Шумков (80,53%).

В Курской области лидирует Роман Старовойт - 81,02% после обработки 42,23% протоколов.

Липецкая область (20,02% протоколов) — Игорь Артамонов (67,25%).

В Мурманской области Андрей Чибис набирает 60,75% голосов после обработки 26,57% протоколов.

Оренбургская область (84,53% протоколов) — Денис Паслер набирает 65,68%.

В Челябинской области обработано 61,99% протоколов. Там вырывается вперед Алексей Текслер (70,84%).

Александр Беглов набирает 69,97% после обработки 3,12% протоколов в Санкт-Петербурге.

На Сахалине лидирует Валерий Лимаренко - 56,18% после обработки 99,12% протоколов.

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Действующие губернаторы показали лидерство во всех регионах

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Теги: выборы, губернаторы



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