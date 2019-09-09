Опубликованы экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные экзитполов на выборах главы Алтая и губернаторов Мурманской и Архангельской областей.

Явка на выборах главы Алтая составила 46,9%. Согласно экзитполам, лидирует представитель "Единой России" Олег Хорохордин, у которого 61,4% голосов. За кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина проголосовали 28% избирателей, Дмитрий Софронов от ЛДПР получил 7,3% голосов. При этом 40,9% респондентов отказались от ответа.

На выборах губернатора Мурманской области с результатом 63,1% голосов лидирует баллотировавшийся от "Единой России" Андрей Чибис. Представитель ЛДПР Максим Белов набрал 17,8%, Михаил Антропов от КПРФ — 11,1%, Василий Буров от "Справедливой России" — 2,5%, Геннадий Тупикин от партии пенсионеров — 1,6%, представитель "Гражданской платформы" Виталий Измайлов получил 1,3% голосов. Явка составила 34,6%. От ответа отказались 36% респондентов.

В Астраханской области, согласно данным экзитполов, победа у самовыдвиженца Игоря Бабушкина, набравшего 80, 4% при явке в 29,3%. Кандидат от КПРФ Николай Арефьев получил 11,1%, Тимофей Щербаков от ЛДПР — 3, 8%, Сергей Сычев от РППСС — 3,5%. От ответа отказался 31% опрошенных.

Ранее Алтай включали в число регионов, где для "Единой России" выборы в заксобрание могут быть наиболее сложными.