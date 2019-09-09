01 Октября 2020
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Политика Санкт-Петербург
коиб, выборы, урна, бюллетень (2014) | Фото: Накануне.RU

Фейковые нападения и ролики трехлетней давности попали в топ самых нелепых вбросов оппозиции о выборах в Петербурге

Сегодня по всей стране проходит единый день голосования, в рамках которого в Северной столице петербуржцы выбирают главу города и муниципальных депутатов. А либеральные медиа, пользуясь случаем, пытаются дискредитировать весь избирательный процесс, засоряя Сеть ложной информацией о вбросах и других нарушениях. «Невские новости» составили свой рейтинг рейтинг самых откровенных фейков.

Первое место заняла информация о том, что на участке №1808 якобы произошел вброс. Видео, на котором зафиксирован инцидент, оказалось трехлетней давности, и произошло это в Нижнем Новгороде.

Второе место досталось фейку о «нападении» на члена УИК №1619 с правом решающего голоса Георгия Медвинского. Эту информацию прокомментировал председатель избиркома Виктор Миненко, признав её откровенной ложью. Данный случай проверяют. Вероятно, член УИК упал без чьей-либо помощи, но выставил всё как нападение.

Третье место получает фейк о том, что якобы на участках голосуют сотрудники бюджетных организаций, которых отмечают через сканирование штрих-кодов. За нарушение пытались выдать опрос петербуржцев о строящемся арт-парке. Данный опрос согласован с ГИК, а QR-коды на опросных листах стоят для удобства подсчетов результатов.

Четвертое место достается вбросу о том, что на участке УИК №105 незаконно голосуют военнослужащие. Эту информацию также опровергли. Принимали участие в выборах военные-контрактники, по закону имеющие право участвовать в голосовании там, где территориально находятся их военные части и учреждения.

На пятом месте вранье о «подкупе избирателей на Васильевском острове под видом проведения соцопроса». Экзитполы на самом деле проводят, но это совершенно легитимно. А про подкуп в итоге не нашлось никакой информации вообще. На видео, которые тиражируют оппозиционеры, сами горожане отрицают эти обвинения.

Есть еще немало сомнительных утверждений, которыми пытаются сбить с толку горожан. Например, облитая зеленкой член комиссии с правом решающего голоса Анна Шлейникова утверждает, что на нее напали, однако эта информация у многих вызывает сомнения. По данному случаю сотрудникам полиции предстоит провести проверку.

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Фейковые нападения и ролики трехлетней давности попали в топ самых нелепых вбросов оппозиции о выборах в Петербурге

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