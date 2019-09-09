01 Октября 2020
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выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото:

Эксперт: вторых туров нигде не будет

Вторых туров по итогам прошедших 8 сентября в России выборах нигде не будет.

Об этом сообщил политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра. "Мы ждали большей явки. Вполне понятно, что мы находимся на той дуге, что вторых туров не будет нигде. По явке никаких неожиданных всплесков нет. Если говорить о ее факторах, наблюдается мирный баланс", – отметил он, сообщает spbdnevnik.ru.

Как сообщалось ранее, выборы губернатора Петербурга могут пройти в один круг, вопреки прогнозам, связанным с низким рейтингом врио главы города Александра Беглова.

Центризбирком на старте подсчета голосов выдал "чеченский" результат для и.о. губернатора Северной столицы - больше 84%. Результаты, конечно, носят предварительный характер, но сильно отличаются от проскочивших в Telegram-каналах экзит-поллов, которые насчитали Беглову едва-едва 52%.

Официальный экзит ВЦИОМ насчитал для Беглова 56%, а второе место за Михаилом Амосовым, кандидатом "Гражданской платформы" с 21,4%. Дальше почти ноздря в ноздрю "справедливоросс" Надежда Тихонова. Важно отметить, что почти 45% опрошенных вообще отказались отвечать, что ставит под сомнение результат опроса.

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Эксперт: вторых туров нигде не будет

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Теги: выборы, единый день голосования



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