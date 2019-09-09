01 Октября 2020
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Политика Дальневосточный ФО
(2018) | Фото: Госдума РФ

Жириновский удовлетворен результатом выборов в Хабаровске

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что удовлетворен результатом выборов, прошедших в Хабаровском крае.

"Мы следим за всей страной, поскольку участвуем в выборах во всех субъектах. Самое большое удовлетворение от Хабаровска, где практически везде мы победили. В том году губернатор, в этом – мэр Комсомольска, большинство в законодательном собрании, в городском парламенте. На этом примере мы показываем, что если проводить честные выборы, то ЛДПР давно бы победила и стала правящей партией", — отметил Жириновский.

Как отметил лидер партии, все 30 лет существования ЛДПР "выборы были нечестными, и эти не исключение, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось ранее, главной сенсацией Дальнего Востока стали итоги выборов в думу Хабаровского края. В регионе упрочила свои позиции ЛДПР, представителей которой поддержали почти 60% избирателей. А для "ЕР" результат нельзя считать удовлетворительным. "Это уже не партия власти с 11 процентами", - сообщил политолог Максим Жаров. Оборотной стороной этого успеха партии ЛДПР может стать то, что теперь её с Жириновским будут обвинять во всех смертных грехах.

Важно, что активное протестное голосование сохранилось в Хабаровском крае с прошлого года. Можно сказать, что успех ЛДПР это фактически антирейтинг "Единой России". Эти проблемы федеральный центр должен осознать, добавил эксперт.

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Жириновский удовлетворен результатом выборов в Хабаровске

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Теги: Жириновский, ЛДПР, единый день голосования, выборы



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