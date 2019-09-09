Голод по пиару. Почему молодые семьи Сургута пошли в соцсети, а не к властям

Неполных два дня продлилась голодовка бывших участников программы "Доступное жилье молодым" в Сургуте. С женщинами удалось договориться делегации общественников и чиновников правительства – дискуссия будет продолжена на площадке регионального омбудсмена. Главный вопрос, который задавали голодающим: почему нельзя было сразу отправиться к уполномоченному, в департамент соцзащиты, общественную палату – к тем, кто обладает полномочиями для решения жилищных проблем. Вполне возможно, что акция протеста, стартовавшая накануне единого дня голосования, нужна была не столько семьям, сколько неофициальным "помощникам", которые до последнего пытались противостоять конструктивной беседе.

Больше двух часов продлилась встреча голодающих с представителями властей. В протестный лагерь, а он, по словам наблюдателей, расположился в помещении близкого коммунистам движения "Совесть", приехала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, депутаты, представители департаментов социальной защиты и строительства, Ипотечного агентства Югры и правовых ведомств.

Женщины, в большинстве своем – многодетные матери – оказались исключены из ипотечных программ, так как не соответствовали возрастным требованиям и требованиям ценза оседлости. Они хотели вернуться в программу через лежание на матах. Стребкова напомнила, что поправки в региональные законы, в том числе новации, против которых протестуют сургутянки, вносятся другим способом.

"По инициативе губернатора была создана рабочая группа. Губернатор предложила включить в нее неограниченное количество общественников, чтобы действительно было выработано консолидированное мнение и подход. Мы почти три недели формировали состав рабочей группы, потом работали два месяца. Мы были свидетелями того, как сложно принимать решение, когда у каждого своя жизненная ситуация. Под всех подстроиться нельзя и вы старались выработать решение, удовлетворяющее большинство. Вся политика нацелена на то, чтобы в первую очередь помощь получили нуждающиеся", - рассказала омбудсмен о процессе внесения поправок в законы.

С момента запуска ипотечной программы порядка 30 тыс. югорских семей получили займы, в ряды исключенных попали 13 тыс. семей с договорами об ипотеке. Без корректировок нельзя было обойтись, объясняли чиновники, например, отсутствие ценза оседлости привело бы к тому, что вместо югорчан бюджетные деньги получили бы семьи из других регионов. Обсуждается и вопрос об увеличении возрастной планки для программы, но для финансирования меры нужно порядка 15 млрд руб.

Отметим, в Югре оказывается разная помощь молодым семьям, в том числе лишившимся такого статуса по возрасту. В 2019 г. семьи из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца получали единовременную денежную выплату в счет погашения ипотечных кредитов. Помощь получили 1570 семей, мера стоила бюджету 2,041 млрд руб. Еще 952 семьи получили субсидии (общая сумма - 405,2 млн руб.) на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки. Среди этих семей 369 - бывшие участники подпрограммы "Доступное жилье молодым". И это далеко неполный перечень мер поддержки, в списке предоставление земельных участков и денежные выплаты, компенсация процентных ставок по жилищным займам, выплаты на погашение оставшегося ипотечного долга.

Об этих мерах поддержки женщины знали, более того, две из них еще весной получили финансовую поддержку округа, но все равно требовали признать программу провальной и "вернуть субсидии". Последний пункт – вопрос судебных разбирательств с Ипотечным агентством. В судах семьям опять же помогал аппарат омбудсмена. Увы, судебные решения вынесены не в пользу граждан.

"Я лично вплоть до Верховного суда защищала права семей и говорила, что нельзя исключать их из списка и требовать выплаты компенсаций. Все суды проиграны, выше суда мы не можем прыгнуть", - рассказала Наталья Стребкова. Омбудсмен добавила, что и в этом случае можно попытаться внести корректировки в законодательство, но для этого нужно сесть за стол переговоров. Женщины же предпочли полежать на матах.

"Ситуация неоднозначная. Как говорит наше историческое прошлое, радикальными методами мы ничего не добиваемся. Очень важно, чтобы сами участники этой акции смогли понять, что конкретно они хотят и объединились для принятия конкретных предложений – изменения законодательной базы. Важно убрать сильно присутствующую эмоциональную окраску. В их словах употребляется слово "провальный", что дает оценку программы только со стороны одних её участников. Вообще надо убрать эпитеты, а говорить о том, как нам сейчас на самом деле хорошую программу насытить другим содержанием, как решить возникшие коллизии в правовом поле, чтобы основная масса могла участвовать и понимать, что это важная программа. Мы должны сесть за стол переговоров и разработать те поправки, которые мы хотим внести в действующий правовой документ. далее вынести их на всеобщее обсуждение, чтобы проголосовал весь округ. Только тогда мы увидим, как относится к этому основное население автономного округа. И после голосования вынести решение", – комментирует ситуацию Ирина Максимова.

По словам председателя окружной общественной палаты, нужно, во-первых, сформулировать свои требования юридически правильно, во-вторых, сделать аналитику – сколько получило людей субсидию, сколько денег выделено, затраты бюджета.

"Если хотя бы треть населения округа выскажет свое мнение, тогда мы увидим отношение жителей. И только по решению большинства вынести предложения в законодательный орган. Общественная палата готова стать той площадкой для диалога и обсуждения представителей различных взглядов, чтобы можно было договориться. Не в споре рождается истина, истина рождается тогда, когда люди умеют договариваться и идти навстречу друг другу", - говорит она.

Омбудсмен со своей стороны предложила и создать совет по защите жилищных прав граждан и перенести дискуссию на эту площадку.

"Можно до бесконечности проводить акции, возмущаться, выступать в соцсетях. Может быть нам переформатировать отношения, объединить силы. Вы выбрали неверные формы. В рамках той акции, которую вы организовали, невозможно разрешить вопросы", - убеждала женщин омбудсмен.

Вывести семьи на конструктив удалось не сразу. После вполне конкретных предложений Стребковой и комментариев членов правительства относительно объемов мер поддержки семей в округе, главной активисте неожиданно стало плохо. Под этим предлогом первый раунд переговоров был закончен.

"Мне надо подумать. Не могу принимать решение без обсуждения с общественностью", - заявила она в ответ на предложение прекратить голодовку и начать работу над конкретными вопросами. При этом от помощи врача женщина отказалась.

Во время общения с представителями властей женщины постоянно с кем-то консультировались по телефону. Это, место дислокации "лагеря" и время начала голодовки заставляют задуматься об истинной цели протеста. Напомним, стрим в футболках с фамилией губернатора женщины начали за несколько дней до выборов, когда АП особенно пристально следит за регионами. В Югре, напомним, 8 сентября прошли довыборы в региональную думу и муниципальные кампании. Вопрос: сами ли протестующие выбирали время старта акции?

Голодовка, напомним, завершилась. Стороны договорились провести онлайн-голосование о новом виде государственной жилищной поддержки для молодых семей, дополнительно провести общественные обсуждения по "цензу оседлости" и создать общественный совет при омбудсмене для выработки конкретных в интересах не только молодых семей, но и других категорий граждан. По-хорошему, к такому же итогу они могли бы прийти в ходе "мирного" диалога. Добавим, что несколькими месяцами раньше Правительство Югры вынесло тему на обсуждение членов СПЧ. Глава совета Михаил Федотов констатировал, что проблема исключения семей из программ поддержки по возрасту носит федеральный характер.