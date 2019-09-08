Выборы губернатора Петербурга могут пройти в один круг: первые результаты и экзиты для Беглова

Выборы губернатора Петербурга могут пройти в один круг, вопреки прогнозам, связанным с низким рейтингом врио главы города Александра Беглова.

Центризбирком на старте подсчета голосов выдал "чеченский" результат для и.о. губернатора Северной столицы - больше 84%. Результаты, конечно, носят предварительный характер, но сильно отличаются от проскочивших в Telegram-каналах экзит-поллов, которые насчитали Беглову едва-едва 52%.

Официальный экзит ВЦИОМ насчитал для беглова 56%, а второе место за Михаилом Амосовым, кандидатом "Гражданской платформы" с 21,4%. Дальше почти ноздря в ноздрю "справедливоросс" Надежда Тихонова. Важно отметить, что почти 45% опрошенных вообще отказались отвечать, что ставит под сомнение результат опроса.