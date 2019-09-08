Шептий отчитался об итогах выборов перед Медведевым. Шипулин не пришел на встречу

Председатель партии "Единая Россия", премьер Дмитрий Медведев после закрытия избирательных участков провел видеоконференцию со штабами кандидатом от партии в регионах России. На связь с премьером вышел и руководитель свердловских "единороссов" Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

Это новый формат общения ночь выборов. Медведев беседовал с руководителями штабов кандидатов, отделений и с самими кандидатами, в том числе врио.

Виктор Шептий рапортовал о победе Антона Шипулина. После обработки более 90% бюллетеней у него около 42%, рассказал Шептий. Также он рассказал, что партийцам удалось сохранить свою долю в заксобрании Свердловской области. На дополнительных выборах депутата по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 победил депутат Екатеринбургской городской Думы Владимир Смирнов.

"Депутат на довыборах доизбран это наш серьезный успех", - сказал Шептий.

Медведев поинтресовался, почему в студии нет Шипулина. Шептий отметил, что Шипулин находится в своем избирательном округе.