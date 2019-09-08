Дым без огня. Прокуратура проверяет задымление двигателя самолета в Шереметьево

Инцидентом с вспыхнувшим двигателем боинга авиакомпании "Россия" занялась Московская межрегиональная прокуратура, правда в интерпретации надзорного ведомства, произошло "задымление" двигателя.

"При выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании Россия при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры самолета находятся в здании аэропорта и по информации авиакомпании будут доставлены до места назначения резервным бортом", - говорится в сообщении ММТП.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.