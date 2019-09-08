В думу Югры проходит "единоросс"

По данным избиркома, на участки пришло 40.89% избирателей.

У Ковальского 5,9 тс. голосов, на втором месте помощник депутата Госдумы Николая Езерского , работающий в Покачи, Жалауддин Абдуразаков (2,3 тыс. голосов), на третьем Инна Абдурханова ("СР") с 1,7 тыс. голосов.

На довыборах в думу Ханты-Мансийского автономного округа по Когалымскому одномандатному избирательному округу побеждает представитель "Единой России" Андрей Ковальский . На текущий момент обработано 12,3 тыс. бюллетеней, передает корреспондент Накануне.RU .





