СМИ: На Алексея Ананьева завели дело. Бизнесмен объявлен в международный розыск

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева за растрату в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два собственных источника, информация которых пока не подтверждена официально.

По этим данным, Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева.

В пресс-службе банка сообщили, что заявление подано банком еще в 2018 году. "В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами. Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка", — отметили в ПСБ.

Добавим, что 6 сентября Арбитражный суд Москвы арестовал личный самолет Алексея Ананьева. Меры были приняты в рамках взыскания банком 282,2 млрд руб. с братьев Ананьевых.

Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650. Впервые суд наложил арест на него в мае. Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ" и деньги на банковских счетах. Также были запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена.

3 сентября Верховный суд России признал законным возбуждение дела о банкротстве Дмитрия Ананьева. В марте суд уже взыскал с бизнесмена 2,9 млрд руб. в пользу зерновой компании "Настюша".